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Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri Provaları

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Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provası gerçekleştirildi. Konser 1 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provalarından çeşitli görüntüler

Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provası Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Wiener Musikverein'ın Altın Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konser 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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