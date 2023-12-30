Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri Provaları
Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provası gerçekleştirildi. Konser 1 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023
Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provalarından çeşitli görüntüler
Viyana Filarmoni Orkestrası 2024 Yeni Yıl Konseri'nin provası Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Wiener Musikverein'ın Altın Salonu'nda gerçekleştirildi.
Konser 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)