Viyana'da Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya'yı bir araya getiren kültür sanat etkinliği yapıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya'yı bir araya getiren kültür sanat etkinliği düzenlendi.

Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya arasında çok katmanlı bir kültürel etkileşim ve diyalog platformu olarak hayata geçen "Cultura Collective"in Viyana'daki tarihi Palais Niederösterreich'te düzenlediği etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin eski Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer'in yanı sıra sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayram, çocuk yaşta bir buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda yanıklar oluştuğunu ve iki elini kaybettiğini aktardı.

Yaşam mücadelesini ve siyasete uzanan hikayesini anlatan Bayram, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğini, eğitim ve kararlı çalışmanın başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurguladı.

Türkiye, Azerbaycan ve Avusturya arasında çok katmanlı bir kültürel etkileşim ve diyalog platformu olarak hayata geçen "Cultura Collective" etkinliği kapsamında, Türk, Azerbaycan ve Avusturya mutfaklarından lezzetler sunuldu.

Etkinlikte ayrıca, Azerbaycanlı müzisyen Abuzar Manafzade, üç ülkenin müzikal mirasını yansıtan repertuvarıyla piyano resitali sundu.

Cultura Collective kurucularından Melec Çakmak, etkinliğin farklı coğrafyaların kültürel mirasını çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı hedeflediğini belirterek, "Sanat, müzik ve gastronomiyi aynı zeminde buluşturarak geçmişten aldığımız ilhamı geleceğe anlamlı bir miras olarak taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında sanatçıların eserlerinin sessiz müzayede yöntemiyle sunulduğu, elde edilen gelirlerin Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlanacağı bildirildi.

Etkinlik, "geçmişten ilham, geleceğe miras" yaklaşımı doğrultusunda kültürel değerlerin korunmasının ötesine geçilmesini, çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmasını ve uluslararası bir anlatı dili oluşturulmasını hedefliyor.