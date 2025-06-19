Viyana'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir protesto düzenlendi. Göstericiler, 'Özgür Filistin' ve 'Gazze'de soykırıma hayır' sloganları atarak İsrail'in saldırgan tutumunu kınadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

"İsrail'in saldırganlığına son" başlıklı gösteride, Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer Strasse'de toplandı.

"Özgür Filistin", "Gazze'de soykırıma hayır", "İran'dan ellerinizi çekin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in saldırgan tutumunun sonlandırılmasını istedi.

Gösterinin organizatörlerinden soyadını vermeyen Amina, burada yaptığı konuşmada, farklı din ve etnik kökenden bireylerin dünyanın gözü önünde yaşanan adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmek için burada toplandığını söyledi.

Amina, "7 gün 24 saat kimin saldırgan olduğunu günbegün canlı yayında görüyoruz, ancak buna karşı çok sayıda insan, özellikle hükümetler, İsrail'in bir terör devleti olduğu ve dünyaya uğursuzluk yaydığı hususunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar." dedi.

Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çeken Amina, bu insanların teröristmiş gibi lanse edilmesinin büyük bir utanç olduğunu ifade etti.

Aktivist Paria Jazayeri de İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetime tabi tutulduğunu ve Ajansın birçok kez Tahran yönetiminin nükleer silah üretimine ilişkin bir programının olmadığını açıkladığını söyledi.

Jazayeri, buna karşın İsrail'in Orta Doğu'da nükleer silah sahibi tek ülke olduğunu, NPT'ye taraf olmadığı gibi nükleer tesislerinin denetimine karşı çıktığını ve komşularına yönelik elle tutulur bir gerekçe olmaksızın saldırılarda bulunduğunu dile getirdi.

"Şimdi soruyorum; biz gerçekten barış, istikrar ve uluslararası hukuku önemsiyorsak, neden çifte standart uyguluyoruz. Bu yalnızca İran ile alakalı bir durum değil, küresel düzenin adalet, tutarlılık ve hesap verilebilirliği ile alakalı bir durumdur." diyen Jazayeri, barışın tarafsız, doğru ve eşit uygulamalarla mümkün olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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