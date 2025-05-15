Viyana'da Dev Panda Çifti için Karşılama Töreni Düzenlendi

VİYANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Avusturya'ya gönderilen yeni bir dev panda çifti için çarşamba günü Viyana'da karşılama töreni düzenlendi.

2020 doğumlu erkek panda He Feng ve dişi panda Lan Yun, 23 Nisan'da Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. Pandalar, Çin-Avusturya dostluğunun sembolü olarak önümüzdeki 10 yıl boyunca burada yaşayacak.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, He Feng enerjik, Lan Yun ise nazik doğasıyla biliniyor. Dev pandaların isimleri, geleneksel Çin sembolizmini yansıtan lotus çiçeklerinin tazeliğine ve orkidelerin kokusuna atıfta bulunuyor.