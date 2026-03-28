Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ABD ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 200 kişi, ABD'nin İran'a ve İsrail'in Gazze, Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı. Gösteride, katılımcılar çeşitli pankartlar ve sloganlar ile bu saldırıların durdurulmasını talep etti.
Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük", "Siyonist saldırıları durdurun" sloganları attı.
"Emperyalizme ve Siyonizme hayır" pankartı taşıyan göstericiler, sırasıyla İngiltere ve Almanya'nın Viyana büyükelçilikleri önüne yürüdü."
Gösteride yapılan konuşmada, "Gazze'de yapılan soykırım ile Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırıların derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.