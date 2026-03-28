Haberler

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ABD ve İsrail'in saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 200 kişi, ABD'nin İran'a ve İsrail'in Gazze, Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı. Gösteride, katılımcılar çeşitli pankartlar ve sloganlar ile bu saldırıların durdurulmasını talep etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yaptığı saldırılar protesto edildi.

Yaklaşık 200 gösterici, ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek için başkent merkezinde toplandı.

Gösteride, ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük", "Siyonist saldırıları durdurun" sloganları attı.

"Emperyalizme ve Siyonizme hayır" pankartı taşıyan göstericiler, sırasıyla İngiltere ve Almanya'nın Viyana büyükelçilikleri önüne yürüdü."

Gösteride yapılan konuşmada, "Gazze'de yapılan soykırım ile Lübnan'a ve İran'a yönelik saldırıların derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
