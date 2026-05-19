Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Büyükelçi Dönmez yaptı.

Dönmez, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını hatırlattı.

Kurtuluş Savaşı'nın egemenliği ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sağladığını belirten Büyükelçi Dönmez, Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Konuşmanın ardından sahne alan Mutena Kültür ve Sanat Topluluğu, "İki Dünya, Tek Ritim" isimli konser verdi.

Anma töreninin ardından Büyükelçilikte resepsiyon verildi.