Viyana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen anma programına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Azad Aslanov ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin gerçekleştiği geceye ilişkin görüntülerin gösterildiği program, Büyükelçi Dönmez'in konuşmasıyla başladı.

Dönmez, darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara'da bulunup buna bizzat şahitlik ettiğini, farklı siyasi görüşlerden kişilerin metanet ve dirayetini gördüğünü belirterek "Biz güçlü bir milletiz." dedi.

Darbe girişiminin bertaraf edilmesiyle sabah hayatın normale döndüğünü hatırlatan Dönmez, "Yeryüzünde bunu böyle yapabilecek başka bir millet yoktur. Bu aziz milletin, Türk milletinin bir mensubu olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimini engellemek için vatandaşların sokaklara çıkarak verdiği mücadeleye dikkati çeken Dönmez; demokrasiye, hakkına, varlığına, birliğine ve dirliğine böyle sahip çıkma bilincinin başka hangi millette olduğunu bilemediğini söyledi.

Dönmez, devletin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinin 15 Temmuz'la başlamadığını, bunun daha eski bir geçmişe sahip olduğunu anımsattı.

Büyükelçi Dönmez'in konuşmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında şehitler için dua edildi.

Darbe girişimi ve akabinde yaşananları gösteren fotoğraf sergisi, katılımcıların izlenimine sunuldu.