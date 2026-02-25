Haberler

Avusturya'da Viyana Belediyesi iftar programı düzenledi

Avusturya'da Viyana Belediyesi iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Viyana şehrinde, Viyana Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Müslüman topluluklar katıldı. Belediye Başkanı Michael Ludwig'in de katıldığı programda, kültürlerarası dayanışma ve barış vurgulandı.

Avusturya'da Viyana Belediyesi, ramazan ayı vesilesiyle düzenlediği iftar programında, başkent Viyana'daki Müslüman toplulukları ağırladı.

Viyana Belediyesi'nde düzenlenen iftar programına, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un yanı sıra farklı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Ludwig, tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı ve iftar programına katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Ludwig, böylesine programların insanları bir araya getirdiğini dile getirerek, kültürler arasındaki ortak değerlere vurgu yaptı.

IGGÖ Başkanı Vural ise Viyana Belediyesi'nde iftar programı düzenlemesinden dolayı Ludwig'e teşekkür ederek, her yıl düzenlenen iftar programlarının artık bir gelenek halini aldığını kaydetti.

Vural, ramazan ayının Müslümanlar için oldukça kıymetli bir dönem olduğunu belirterek, toplumlar arasında güven ve barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Viyana Belediye Başkanı Ludwig, katılımcıları masalarında ziyaret ederek tek tek selamlaştı.

Ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı