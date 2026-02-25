Avusturya'da Viyana Belediyesi iftar programı düzenledi

Avusturya'da Viyana Belediyesi, ramazan ayı vesilesiyle düzenlediği iftar programında, başkent Viyana'daki Müslüman toplulukları ağırladı.

Viyana Belediyesi'nde düzenlenen iftar programına, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un yanı sıra farklı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Ludwig, tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı ve iftar programına katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Ludwig, böylesine programların insanları bir araya getirdiğini dile getirerek, kültürler arasındaki ortak değerlere vurgu yaptı.

IGGÖ Başkanı Vural ise Viyana Belediyesi'nde iftar programı düzenlemesinden dolayı Ludwig'e teşekkür ederek, her yıl düzenlenen iftar programlarının artık bir gelenek halini aldığını kaydetti.

Vural, ramazan ayının Müslümanlar için oldukça kıymetli bir dönem olduğunu belirterek, toplumlar arasında güven ve barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Viyana Belediye Başkanı Ludwig, katılımcıları masalarında ziyaret ederek tek tek selamlaştı.

Ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.