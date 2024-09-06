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Vistara Hava Yolları'na ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

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Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi ve detaylı arama başlatıldı. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı.

Hindistan- Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı.

Burada ekiplerce ikramlar yapılan yolcular, işlemler bitene kadar dinlendirilecek.

"Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Yolculardan biri peçeteye yazdığı "uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunmuş

Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kapatıldığına işaret ederek, "Uçak aranıp bagajlar kontrol edildikten sonra herhangi bir olumsuz yani ihbarın olumsuz olduğu ortaya çıkarsa tekrar yolcuları bagajlarıyla birlikte uçağa yerleştireceğiz. Buradan göndereceğiz ve ondan sonra acil durum ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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