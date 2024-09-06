Vistara Hava Yolları'na ait uçak bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi ve kabin ile kargo bölümünde detaylı arama başlatıldı.
Hindistan- Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.