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Vistara Hava Yolları, bomba ihbarı sonrası Hindistan-Almanya seferine devam ediyor

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Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, güvenlik kontrollerinin ardından Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

Hindistan- Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 2 gün önce Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'a gitmek için havalandı.

Hindistan Havayollarına ait uçak, 2 gün önce Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular, dün Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Bugün de bekleyen Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı ise Erzurum Havalimanı'ndan Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Havalimanı Hindistan Almanya Güncel Dünya

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