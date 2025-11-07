Virgin Australia Uçağında Fren Yangını Hadisesi

SİDNEY, 7 Kasım (Xinhua) -- Virgin Australia havayolu şirketine ait uçağın fren sisteminde inişin ardından çıkan yangına acil müdahale edildi.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamada perşembe günü uçağın Avustralya'nın Brisbane Havalimanı'na inişinin hemen ardından yangının başladığı ve uçaktaki 178 yolcu ve mürettebatın yara almadan tahliye edildiği belirtildi.

VA454 sefer sayılı Darwin-Brisbane uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi uçağın fren sistemi saat 19.00 sıralarında inişinin hemen ardından alev aldı.

Yangını söndürmek için havalimanı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Havayolu sözcüsü, "Yangın hızla söndürüldü. Tüm yolcular ve mürettebat olağan ve güvenli bir şekilde uçaktan indirildi" dedi.

Sözcü, uçak yeniden hizmete girmeden önce mühendislerin yangının nedenini araştıracağını kaydetti.

Şirketin açıklamasında olayın herhangi bir gecikmeye neden olmadığı ve cuma günü planlanan uçuşları etkilemesinin beklenmediğini belirtildi.