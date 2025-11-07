Haberler

Virgin Australia Uçağında Fren Yangını Hadisesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Virgin Australia havayolu şirketine ait bir Boeing 737-800 tipi uçağın Brisbane Havalimanı'na inişinin ardından fren sisteminde çıkan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Tüm yolcular ve mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SİDNEY, 7 Kasım (Xinhua) -- Virgin Australia havayolu şirketine ait uçağın fren sisteminde inişin ardından çıkan yangına acil müdahale edildi.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamada perşembe günü uçağın Avustralya'nın Brisbane Havalimanı'na inişinin hemen ardından yangının başladığı ve uçaktaki 178 yolcu ve mürettebatın yara almadan tahliye edildiği belirtildi.

VA454 sefer sayılı Darwin-Brisbane uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi uçağın fren sistemi saat 19.00 sıralarında inişinin hemen ardından alev aldı.

Yangını söndürmek için havalimanı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Havayolu sözcüsü, "Yangın hızla söndürüldü. Tüm yolcular ve mürettebat olağan ve güvenli bir şekilde uçaktan indirildi" dedi.

Sözcü, uçak yeniden hizmete girmeden önce mühendislerin yangının nedenini araştıracağını kaydetti.

Şirketin açıklamasında olayın herhangi bir gecikmeye neden olmadığı ve cuma günü planlanan uçuşları etkilemesinin beklenmediğini belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.