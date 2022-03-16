VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ - Haberler

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VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Manuş Baba olarak bilinen şarkıcı Mustafa Özkan, konser verdi.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Manuş Baba olarak bilinen şarkıcı Mustafa Özkan, konser verdi.

'Manuş Baba' ismi ile ünlenen şarkıcı Mustafa Özkan, Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında konser verdi. Düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Özkan, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Şarkıcının konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, şarkıcıya günün anısına teşekkür plaketi verdi.

VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ

VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ

VİRANŞEHİR'TE, 'MANUŞ BABA' KONSERİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Özkan, Viranşehir, Manuş Baba, Konser, Güncel, Haberler

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