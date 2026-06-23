Mardin'de yol yapım ve bakım çalışması yapılıyor

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Viranşehir-Kızıltepe- Nusaybin güzergahında yol yapım ve bakım çalışması yapıldığını belirtti.

Milletvekili Kılıç, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, uzun süredir vatandaşların şikayetlerine konu olan Viranşehir, Kızıltepe ve Nusaybin güzergahındaki bozuk yollar için yapım ve bakım çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kılıç, "Bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yol çalışmaları bölgeye değer katacak. Yol medeniyettir, kalkınmadır, birlik ve beraberliğin en güçlü köprüsüdür. Bu yatırımın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.