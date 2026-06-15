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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet E, Abdullah E, Bünyamin Ç. ve Yusuf Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
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