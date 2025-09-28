Haberler

Viranşehir'de Sulama Kanalına Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Boğuldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 12 yaşındaki Emir Bozkurt, evinin yakınındaki sulama kanalına düşerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Bozkurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen Emir Bozkurt (12) boğuldu.

Olay, Viranşehir'in Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah evden çıkan Emir Bozkurt, dengesini kaybederek evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Bozkurt'un suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanala giren ekipler, yaptığı çalışma sonunda Emir Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Bozkurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
