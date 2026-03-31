Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.