Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın