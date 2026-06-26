Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bacağından yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Viranşehir Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Abdulkadir Sarık (8), çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sarık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Reşit Dağ