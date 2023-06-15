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Başına parke taşı ile vurulan lise öğrencisi, 22 gün sonra hayatını kaybetti

Başına parke taşı ile vurulan lise öğrencisi, 22 gün sonra hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da ışıkta beklerken saldırıya uğrayıp, başına vurulan parke taşı ile vurulan lise öğrencisi, 22 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

22 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi''ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Viranşehir''de lise öğrencisi saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Viranşehir Güncel Haberler

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