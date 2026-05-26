Şanlıurfa'da kaybolan 9 küçükbaş hayvan dronla bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaybolan 9 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince dronla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal Eyüpnebi Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Mencik, arazide otlatırken 9 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri dron yardımıyla arazide yaptıkları aramada, kaybolan hayvanların yerini tespit etti.

Küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Mencik, yardımından dolayı ekiplere teşekkür etti.