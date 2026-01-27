Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda mısır tarlasında ve taşlık alanlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın arazide düzenlediği operasyonda taşlın alanlarda ve mısır tarlasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, taşlık arazilerde ve mısır tarlasında gizlenmiş halde 6 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör ile 639 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
