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Viranşehir'de Hacca Gidecek Adaylara Seminer Düzenlendi

Viranşehir'de Hacca Gidecek Adaylara Seminer Düzenlendi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hacca gidecek vatandaşlar için düzenlenen seminere katılan hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verildi. İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, manevi hazırlık ve hac kurallarının önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi.

Kemal Veysi Tepret Camisinde düzenlenen seminerde, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitimde konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, bu kutsal yolculuğun sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin bir manevi hazırlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu manevi yolculukta her kurala riayet etmemiz gerekiyor. Bir kişinin yanlışı tüm insanları etkileyebiliyor. Kutsal beldelerde heybemizi manevi hasılatlarla doldurmaya gayret edelim. Allah'ın kutlu misafirlerine 2025 Haccı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Seminerin son bölümünde, hacı adaylarına ihram giyme, niyet, tavaf ve say gibi hac menasiklerinin uygulamalı anlatımı yapıldı.

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Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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