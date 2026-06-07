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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik trafosunda akıma kapılan Mehmet Caymaz (41) ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Eski Kale Mahallesi'nde elektrik trafosunda akıma kapılan Mehmet Caymaz (41) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Caymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
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