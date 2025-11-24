Haberler

Vinçle Taşınan Serendin Devrildi, Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde vinçle taşınan bir serendinin devrilmesi sonucunda Adnan Akyol (59) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde vinçle taşındığı sırada devrilen serendinin altında kalan Adnan Akyol (59), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çamlıca köyü Kabacayatak mevkisinde meydana geldi. Vinçle taşınmak istenen ahşap serendini, vinç ayağının altındaki takoz kayınca devrildi. Taşınma esnasında çalışan Adnan Akyol, devrilen ahşap yapı altında kaldı. Göğüs bölgesine binen ağır yükle yaralanan Akyol, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Akyol, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
