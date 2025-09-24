Vietnamlı Thi Hoa Chau, Yüksekova'da Müslüman Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan Vietnamlı Thi Hoa Chau, "Viyan" ismini aldı.

Nişanlısı için Yüksekova'ya gelen Chau, Müslüman olmak için İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Chau'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Chau, "Viyan" ismini aldı.

Chau'ya ihtida belgesi veren Sevük, Müslüman olmanın yalnızca bir kimlik değişimi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimine adım atmak anlamına geldiğini belirterek, sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.