Vietnam'ın kuzeyindeki sel nedeniyle 2 binden fazla ev su altında kaldı

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Vietnam'da şiddetli yağışların ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sele yol açtığı ve sel nedeniyle 2 binden fazla evin su altında kaldığı ve binlerce hayvanın telef olduğu bildirildi.

Yetkililer, bu hafta Vietnam'ın kuzey ve kuzey-orta bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sele yol açtığını ve bazı bölgelerde yağış miktarının 50 santimetreyi aştığını bildirdi.

Ninh Binh, Thanh Hoa ve Nghe An bölgeleri, sel nedeniyle pirinç ve diğer mahsullerde en fazla kaybın yaşandığı bölgeler arasında yer aldı.

Sel nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığı, 2 binden fazla evin su altında kaldığı, pirinç ve diğer mahsullerin zarar gördüğü, binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanının telef olduğu bildirildi.

Devlet medyasının haberine göre, Thanh Hoa'daki yetkililer, okula ulaşımın tehlikeli hale gelmesi nedeniyle öğrencilere evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Şiddetli yağışlar, başkent Hanoi'yi de etkiledi

Öte yandan, başkent Hanoi'deki birçok caddenin sular altında kaldığı, trafikte aksaklıklar yaşandığı, vatandaşların işe gitmesinin ve çocuklarını okullarına götürmesinin zorlaştığı bildirildi.

Ayrıca, Hanoi'deki geniş çaplı su baskınları nedeniyle birçok lise ve üniversite öğleden sonra tatil edildi veya çevrim içi derslere geçildi.

Hanoi'nin güneybatı banliyölerinde Bui Nehri'nin suları bazı evlerin su altında kalmasına neden olabilecek seviyeye yükseldi. Bunun üzerine yetkililer, çevre sakinlerinin eşyalarının daha yüksek yerlere taşınmasına yardımcı olmak üzere yüzlerce askeri görevlendirdi.

Meteoroloji uzmanları, 21 Eylül'e kadar yağışların devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA