Vietnam, Hindistan ile BrahMos füze sisteminin tedarikine yönelik anlaşmaya vardı

Vietnam hükümeti, Hindistan ile BrahMos füze sistemi tedariki için anlaşmaya vardı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, anlaşmanın imzalandığını ancak henüz kamuoyuna duyurulmadığını açıkladı.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 30 Mayıs'ta Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Dialogue" kapsamında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın, ülkesinden BrahMos füze sistemi satın aldığını doğruladı.

Singh, "Anladığım kadarıyla hem Endonezya hem Vietnam ile anlaşma son aşamaya gelmiş durumda. Hatta Vietnam konusunda anlaşmanın çoktan imzalandığını biliyorum. Muhtemelen kamuoyuna duyurulmadı ama imzalandı." diye konuştu.

Hindistan'ın savunma alanındaki çalışmalarını anlatan Singh, ülkesinin bu alanda kapsayıcı ve güvenilir ortaklıklar kurmayı hedeflediğini belirtti.

BrahMos füze sistemleri, Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan ve merkezi başkent Yeni Delhi'de bulunan "BrahMos Aerospace" tarafından geliştiriliyor.

Hindistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılan füzeler, denizaltı, gemi ve uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri ile Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesinin hızı ses hızının 2,8 katını buluyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
