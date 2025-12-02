Haberler

Vietnam Fırkateyni Çin'in Qingdao Limanı'na Ulaştı

Vietnam Fırkateyni Çin'in Qingdao Limanı'na Ulaştı
Vietnam donanmasına ait Tran Hung Dao fırkateyni, Çin'in Qingdao kentinde dört günlük bir ziyarete başladı. Ziyaret kapsamında iki ülkenin donanmaları çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

QİNGDAO, 2 Aralık (Xinhua) -- Vietnam donanmasına ait Tran Hung Dao fırkateyni, pazartesi günü Çin'in Qingdao kentindeki deniz limanına ulaşarak dört günlük bir ziyarete başladı.

Ziyaret kapsamında Çin ve Vietnam donanmaları, gemi turları, güverte resepsiyonları, kültürel etkileşimler ve ortak tatbikatlar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Söz konusu ziyaretin, iki donanma arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Tam yük deplasmanı 2.100 ton ve azami hızı 29 knot olan fırkateyn, bir denizaltı savunma helikopteri taşıma kapasitesine sahip.

