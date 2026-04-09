Vietnam Lideri To Lam, 14-17 Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek
Vietnam Devlet Başkanı To Lam, 14-17 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam, 14-17 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi Sözcüsü Hu Zhaoming perşembe günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua