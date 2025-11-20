Vietnam'da sel felaketi: 41 ölü, 9 kayıp
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. 52 binden fazla ev su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.
- Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 41 kişi öldü ve 9 kişi kayboldu.
- Sellerde 52 binden fazla ev sular altında kaldı ve binlerce hektar tarım arazisi zarar gördü.
- Arama kurtarma ve tahliye çalışmaları için binlerce personel ve polis memuru bölgeye sevk edildi.
Vietnam'da bu hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de kayboldu.
VİETNAM'DAKİ SEL FELAKETİNDE 41 KİŞİ ÖLDÜ
Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini gösteren sağanaklar, can ve mal kaybına yol açtı. Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış kaynaklı seller sonucu 41 kişinin öldüğü, 9 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
52 BİNDEN FAZLA EV SULAR ALTINDA KALDI
Yağışların etkili olduğu bölgelerde 52 binden fazla evin sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, binlerce hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu kaydedildi. Yetkililer, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek için binlerce personel ve polis memurunun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.