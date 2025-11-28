Vietnam'da Otomobil ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü
Vietnam'ın Lam Dong eyaletinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
HANOİ, 28 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın iç kesimlerindeki Lam Dong eyaletinde bir otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre kaza cuma günü saat 02.30 sularında otomobilin ters şeride girmesi nedeniyle yaşandı. İki aracın da ağır hasar aldığı bildirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ulusal Trafik Güvenliği Komitesi'nin açıkladığı verilere göre Vietnam'da bu yılın ilk 11 ayında meydana gelen 16.938 trafik kazasında 9.549 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel