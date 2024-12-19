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Vietnam'da Karaoke Bardaki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir karaoke bardaki yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yangında 7 kişi kurtarılırken, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

- Vietnam'da karaoke barda yangın: 11 ölü

HANOİ - Vietnam'da bir karaoke barda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir karaoke barda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında 11 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan 7 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında barın bulunduğu bina yangında büyük hasar aldı.

Yangında kundaklama şüphesi olduğu açıklanırken, bir kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre alkol aldığı barda personelle tartışan şüpheli, daha sonra binanın önünde motosikletlerin bulunduğu alana benzin dökerek yangın çıkardı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Vietnam'da Karaoke Bardaki Yangında 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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