Vietnam'da Heyelan: 5 İşçi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da Heyelan: 5 İşçi Hayatını Kaybetti
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Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde bir hidroelektrik santralinin inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 5 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

HANOİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki dağlık Lai Chau eyaletinde meydana gelen heyelan alanında çalışan kurtarma ekipleri, 16 Mayıs 2025.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde cuma günü bir hidroelektrik santralinin inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 5 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. (Fotoğraf: Vietnam Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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