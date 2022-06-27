Vietnam'da "Çince Köprüsü" Yarışması Düzenlendi HO CHİ MİNH, 27 Haziran (Xinhua) -- Vietnamlı öğrenciler, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Çince dil yarışması "Çince Köprüsü"nde sahne alıyor, 25 Haziran 2022. HO CHİ MİNH, 27 Haziran (Xinhua) -- Vietnamlı öğrenciler, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Çince dil yarışması "Çince Köprüsü"nde sahne alıyor, 25 Haziran 2022. Vietnam'ın güneyinde 28 öğrenci Cumartesi günü Ho Chi Minh şehrinde, güney eyaletleri ve şehirlerindeki öğrenciler için düzenlenen yıllık bir Çince yeterlilik yarışması olan 21. "Çince Köprüsü" yarışmasının final turu için biraraya geldi. (Fotoğraf: Çin'in Ho Chi Minh Şehri Başkonsolosluğu/Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Ho Chi Minh Vietnam Çince Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vietnam'da 'Çince Köprüsü' Yarışması Düzenlendi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.