Rizeli vatandaşın imamlarla ilgili sözleri kısa sürede viral oldu! Video milyonlar izlendi

Rize'de bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sitem eden vatandaş, imamların camiyi ya da lojmanı şikayet ettiğini belirterek, Ortaköy Mahallesi'ne imam yerine öğretmen atanmasını istedi. Rizeli vatandaşın birçok kişi tarafından paylaşılan ve milyonlarca izlenen videosu kısa sürede gündeme oturdu.

Rize'nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bir vatandaşın camiye girerek çektiği video sosyal medyada viral oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na seslenen vatandaş, çok sayıda izlenme aldı.

SÖZLERİ KISA SÜREDE GÜNDEME OTURDU

İmamların camiyi ya da lojmanı beğenmediklerini belirten vatandaş, camiye imam yerine öğretmen ataması yapılmasını istedi. Rizeli vatandaşın dobra sözleri kısa sürede gündeme oturdu.

"YENİ YETMELER BU GÜZEL CAMİYİ BEĞENMİYOR"

"Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum." diye sözlerine başlayan vatandaş, "Bundan sonra Rize'nin Hemşin ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne imam falan atamayın. İmamlığı ben yapacağım. Para da istemiyorum. Gelen imam camiyi beğenmiyor, öbür gelenin karısı lojmanı beğenmiyor. Merkeze uzakmış, sosyal alan yokmuş, iki ay sonra çantasını alıp seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. Arkadaşlar 80-90'lı yıllarda terörün zirve olduğu zamanda kız öğretmenler, erkek öğretmenler kalktılar doğuya gittiler şark görevine. 4 yıl zorunlu. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İMAM YERİNE ÖĞRETMEN ATAYIN"

Rizeli vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu caminin taşını toprağını benim mahallemin insanı yapmış. Şimdiki gelen lojman bedava, elektrik bedava, su bedava daha ne istiyorsunuz. 2 sene Kur'an kursunda okuyorsunuz. Yatak bedava. Biri kurban adar, ye iç ondan sonra atan. El alem çocuklarını 4 sene okutuyor, öğretmen etmek için dişinden tırnağından artırıyor, KPSS belasına takılıyor atanamıyorlar. Atansa da gittiği yerde kira 5-7 bin lira. Elektrik, su mücadele veriyorlar, siz Cuma günü hutbeye çıkın estağfurullah estağfurullah. Yarın hep birlikte Allah huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam yerine bir tane öğretmen atayın Allah katında büyük sevap alırsınız. "