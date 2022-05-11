Video: İsrail'deki Kurtarma Merkezindeki Kaplumbağalar Tedavinin Ardından Denize Döndü

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'ne bağlı Ulusal Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi edilen dört deniz kaplumbağası geçtiğimiz hafta sonu serbest bırakıldı.

Kaplumbağaların Dor HaBonim Plajı Doğa Koruma Alanı kıyılarından yavaş yavaş Akdeniz'e nasıl geri döndüğünü izlemek için yüzlerce İsrailli aileleriyle birlikte buraya geldi.

NİCK KOLYOHİN, Xinhua muhabiri:

" İsrail, dünyadaki diğer birçok ülke gibi, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya çalışıyor. Burada arkamda, İsrail'in kuzeyindeki HaBonim Plajı'nda, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi tarafından bakılıp iyileştirildikten sonra dört kaplumbağa serbest bırakıldı. Birçok kişi bu heyecan verici olaya tanık olmaya geldi."

HODAYA GOLDBOARD, İsrail Ulusal Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi gönüllüsü:

"Gönüllü olarak benim için çok heyecan verici bir gün. Çünkü bugün kurtarma merkezimizde bakımı yapılan dört kaplumbağayı serbest bırakma onurunu yaşıyoruz. Her biriyle bizzat ilgilenme, onları temizleme, besleme, ölçme fırsatım oldu. Bu rutin ve sıkı çalışmanın sonunu görmek, onların denize dönüşlerini izlemek çok heyecan verici, bizim en önemli olayımız."

GUY İVGY, İsrail Ulusal Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi Bakım Görevlileri Şefi:

"Kaplumbağaların aldığı yaraların yüzde 90'ının nedeni insanlar. Plastikler, oltalar ve ağlar nedeniyle yaralanıyorlar."

NİCK KOLYOHİN, Xinhua muhabiri:

"Şu anda bu kaplumbağaların yedi farklı türü var, kısmen yırtıcı hayvanlar ve hayatlarının başlangıcında denizde ve sahilde karşılaştıkları tüm tehditler nedeniyle hepsinin nesli tehlike altında. Ancak bu tehlikelerin yanı sıra insanların deniz ve karadaki faaliyetleri birçoğunun acı çekmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Kaplumbağa kurtarma merkezi dünyanın her yerinde var ve hepsi aynı amaç için, bu deniz kaplumbağalarını korumak için çalışıyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

Xinhua / Güncel