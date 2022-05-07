Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı - Haberler

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Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı

Xinhua - Güncel
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Video: Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı Kurbanları Resmi Törenle Anıldı

Hollanda, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını Çarşamba günü iki dakikalık saygı duruşuyla andı.

Hollanda, İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını Çarşamba günü iki dakikalık saygı duruşuyla andı.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. Tören kapsamında Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima savaş anıtına çelenk bıraktı.

Gazilerin de aralarında olduğu binlerce kişi törene katılarak saygılarını sundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

İkinci Dünya Savaşı, Willem Alexander, Hollanda, Savaş, Güncel, Haberler

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