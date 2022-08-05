Video: Hindistan'ın Maharaştra Eyaletinde Tanrı Ganesh Putu Yapanlar Bu Yıl Kar Etmeyi Umuyor

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaleti hükümeti 31 Ağustos'tan başlamak üzere Ganesh Chaturthi kutlamaları üzerindeki tüm sınırlamaların kaldırılmasına karar verdiği için Ganesh putu üreticileri bu yıl kar etmeyi umuyor.

Ganesh Chaturthi, fil başlı refah ve bilgelik tanrısı Ganesha'nın doğumunu kutlayan 10 günlük bir festival. Hindu takvimine göre altıncı ay olan Bhadrapada'nın (Ağustos-Eylül) dördüncü gününde başlıyor.

Festival kutlamaları iyi yıllık Kovid-19 arasının ardından bu yıl yeniden başladı.

Ganesh putu üreticileri bu yılki festivalde kar elde etmeyi umuyor.

RAHUL MEHTA, Ganesh putu üreticisi:

"Adım Rahul Mehta. 2016'dan bu yana put yapımı işiyle ilgileniyoruz. Bu yıl beklentimiz çok yüksek. Çok büyük bir kutlama yapacağız. İki yılın ardından Ganesh festivalini nihayet herhangi bir sınırlama olmadan kutlayabilecekleri için insanlar umut ve heyecan dolu. İnsanlar biraraya gelip festivali birbirleri ve Tanrı Ganesha için sevgi ve mutluluk içinde kutlayacaklar. Üç değişik malzemeden yapılmış putlarımız var: kırmızı toprak, kil ve alçı. Putları müşterinin ihtiyacına bağlı olarak düzenleyebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.