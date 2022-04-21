(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 30 yılda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu - Haberler

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(VİDEO-GRAFİK) Dünyada 30 yılda Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu

AA - Ferhan Kanca - Güncel
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-Dünyadaki orman alanlarının dağılımını gösteren infografik sunum En az 10 yıl süreyle bir orman alanının niteliğini kaybetmesi, "ormansızlaşma" olarak kabul edilirken, birçok ekonomik faaliyet nedeniyle orman alanları yok oluyor.

-Dünyadaki orman alanlarının dağılımını gösteren infografik sunum En az 10 yıl süreyle bir orman alanının niteliğini kaybetmesi, "ormansızlaşma" olarak kabul edilirken, birçok ekonomik faaliyet nedeniyle orman alanları yok oluyor.

AA / Ferhan Kanca - Güncel

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