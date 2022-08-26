(VİDEO-GRAFİK) "Afrodit'in kenti" ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, kazılardan çıkarılan devasa heykel ve kabartmaları, halen ayakta olan yapılarıyla her yıl çok sayıda tarih meraklılarını ve sanatseveri ağırlıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, kazılardan çıkarılan devasa heykel ve kabartmaları, halen ayakta olan yapılarıyla her yıl çok sayıda tarih meraklılarını ve sanatseveri ağırlıyor.
Kaynak: AA / Ferhan Kanca - Güncel