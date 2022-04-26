(VİDEO-GRAFİK) 57. Piyade Alayı Türk milletinin kalbinde

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.