(VİDEO-GRAFİK) 57. Piyade Alayı Türk milletinin kalbinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(VİDEO-GRAFİK) 57. Piyade Alayı Türk milletinin kalbinde

AA - Ferhan Kanca - Güncel
 - Güncelleme:

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

AA / Ferhan Kanca - Güncel

Gelibolu Yarımadası, Piyade, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title