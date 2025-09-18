Vidanjör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen kazada, vidanjörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muharrem Çağlak'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen vidanjör, Gazi Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlak, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel