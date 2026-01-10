Haberler

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki yangınlardan 300 bin hektarlık alan etkilendi

Güncelleme:
Avustralya'nın Victoria eyaletinde süregelen yangınlar, yaklaşık 300 bin hektarlık alanı etkisi altına aldı. Yangınlar sonucu birçok tarım arazisi ve evler hasar gördü, bölge sakinlerine tahliye emri verildi.

Avustralya'nın güneyindeki Victoria eyaletinde etkili olan yangınlarda yaklaşık 300 bin hektarlık alan yandı.

SBS News'in haberine göre, Victoria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar etkisini sürdürüyor.

Yaklaşık 300 bin hektarlık alanın yandığını aktaran yetkililer, yangından çok sayıda tarım arazisi ve çiftlik hayvanının etkilendiğini bildirdi.

ABC News'in haberine göre ise yangınlarda 130 ev kül oldu, bölge sakinleri için tahliye emirleri verildi.

Yangınla ilgili koşulların çok "değişken" olduğunu vurgulayan yetkililer, müdahale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Avustralya'nın birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Victoria eyaletinde 8 Ocak'ta yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarılmış ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyurulmuştu.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, dün bölgede afet durumu ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
