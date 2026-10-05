Haberler

VGM'nin Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları yarın saat 10.00'da başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VGM, 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurularının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı. Örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere sağlanan yardım için başvurular 6-20 Ekim'de www.vgm.gov.tr'den yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için başvurular yarın başlayacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Başvurular, 6-20 Ekim'de, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Kaynak: AA
Bu haber 61 sitede yayınlandı.
Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

İspanya'da hesapları değiştirecek hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

Çocuklarını göremeyen Güzide Duran isyan etti: Allah unutmaz
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı

Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
Sanchez’i sadece gösteriler değil, yolsuzluk skandalları da erken seçime zorladı

Sanchez’in tarihi kararının perde arkası! Ailesi soruşturma altında
Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Polis o sözü duyunca yerden kalktı! Görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı