VGM'nin Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları yarın saat 10.00'da başlıyor

VGM'nin Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları yarın saat 10.00'da başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VGM, 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurularının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıkladı. Örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere sağlanan yardım için başvurular 6-20 Ekim'de www.vgm.gov.tr'den yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için başvurular yarın başlayacak.
VGM'den yapılan açıklamaya göre, örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, yarın saat 10.00'da başlayacak.
Başvurular, 6-20 Ekim'de, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Kaynak: AA