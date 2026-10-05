VGM'nin Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları yarın saat 10.00'da başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için başvurular yarın başlayacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, yarın saat 10.00'da başlayacak.

Başvurular, 6-20 Ekim'de, "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Kaynak: AA