Vezneciler'de Şehit Polisler Anıldı

FATİH Vezneciler'de Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için anma töreni düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlediği düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra, polisler şehitliğe gelen çocuklara oyuncak dağıttı.