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Zulmün 10. yılında şehit polisler anıldı

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Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör saldırısının 10. yılında düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra polisler şehitliğe gelen çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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