Vezneciler şehitleri anıldı - Haberler

Vezneciler şehitleri anıldı Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için şehitlikte anma töreni düzenlendi. Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için şehitlikte anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına ailelerin yanı sıra bazı ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma saat 12.00'de başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra, karanfiller bırakıldı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Vezneciler Fatih Güncel Haberler

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