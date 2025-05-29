Vezneciler'de Üniversite Öğrencilerine Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Gözaltı Var

Vezneciler'de Üniversite Öğrencilerine Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Gözaltı Var
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İstanbul Üniversitesi'nde Gezi eylemlerinin yıldönümünde anma yapan öğrencilerle karşıt görüşlü öğrenciler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Polis üniversite çıkışında slogan atan öğrenci grubunu ablukaya aldı. Gözaltına alınanlar oldu.

(İSTANBUL ) İstanbul Üniversitesi'nde Gezi eylemlerinin yıldönümünde anma yapan öğrencilerle karşıt görüşlü öğrenciler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Polis üniversite çıkışında slogan atan öğrenci grubunu ablukaya aldı. Gözaltına alınanlar oldu.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün Edebiyat Fakültesi'nin bahçesinde Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü nedeniyle anma gerçekleştirdi. Anma için pankartlar asan öğrenciler "Gezi şehitleri ölümsüzdür" sloganı attı. Bir süre sonra anmayı gerçekleştiren öğrenciler ile yanlarına gelen karşıt görüşlü bir grup öğrenci arasında sözlü tartışma yaşandı. Sonradan gelen öğrenci grubu daha sonra anmanın yapıldığı yerin karşısındaki alana beklemeye başladı. Bu sırada öğrenci grupları arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Tartışmanın ardından üniversitenin güvenlik görevlileri ve bir emniyet yetkilisi anmanın yapıldığı alana geldi. Emniyet yetkilisi "Beyazıt faşizme mezar olacak" sloganları atan öğrencilerden anmayı sonlandırmaları istedi. Öğrenciler daha sonra üniversitenin bahçesinden ayrıldı.

Daha sonra Vezneciler metro durağına gelen bir grup öğrenci, slogan atıldığı gerekçesiyle polis tarafından abluka altına alındı. Olayda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınış anlarını videoya çeken bir öğrenci de, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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