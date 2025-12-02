Haberler

Ankara Vezirköprü Platformu'ndan YİBO öğrencilerine destek


Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Ankara Vezirköprü Platformu tarafından temin edilen iki su sebili ve çeşitli ikramlıklarla desteklendi. Yönetim kurulu üyeleri, sıcak-soğuk su sebillerinin öğrencilerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ankara Vezirköprü Platformu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından temin edilen iki adet su sebili ile çeşitli ikramlıklar, Vezirköprü Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (YİBO) teslim edildi.

Teslim törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Yunis Kuzu, Süleyman Aslan ve YİBO Müdürü Bünyamin Kıvrak katıldı. Destek kapsamında sıcak-soğuk su sebili ile çeşitli ikramlıklardan oluşan paketler, okulun kız ve erkek pansiyonlarında kitap okuma ve ders çalışma saatlerinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Törende konuşan Yunis Kuzu, "Platform olarak Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören çocuklarımızın özellikle kış aylarında ders çalışırken ve kitap okurken sıcak-soğuk içecek içebilmeleri için iki adet sebil hediye ediyoruz. Okulumuza hayırlı olsun." dedi.

Okul Müdürü Bünyamin Kıvrak ise öğrenciler adına platform üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

