Vezirköprü MYO'da "Yapay Zeka Gerçeği Sempozyumu" yapıldı

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, 'Yapay Zeka Gerçeği' başlıklı bir sempozyum düzenledi. Müdür Doç. Dr. Afitap Özdelikara, yapay zekanın hayatın birçok alanındaki etkilerini vurguladı. Sempozyumda, yapay zeka konusunda önemli sunumlar yapıldı ve katılımcılar bu teknolojinin gelecekteki rollerini tartıştı.

Vezirköprü Meslek Yüksekokulunca yenilikçi ve kaliteli eğitim hedefleri doğrultusunda "Yapay Zeka Gerçeği" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Vezirköprü MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapay zekanın artık geleceğe dair bir öngörü değil, bugünün somut bir gerçeği olduğunu söyledi.

Yapay zekanın eğitimden sağlığa, üretimden kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanında etkisini gösterdiğini belirten Özdelikara, "Yapay zeka gelecek nesiller için önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu noktada asıl soru bu teknolojiyi kullanan mı olacağız, yoksa geliştiren ve yön veren bireyler mi yetiştireceğiz?" dedi.

Sempozyumda konuşmaların ardından Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen "Yapay zekanın çevresel gerçeği: Karbon ayak izinden yeşil geleceğe", Dr. Öğretim Üyesi Uygar Bayrakdar "Yapay zeka çocuklar için eşitleyici mi, ayrıştırıcı mı? Tipik gelişen ve özel gereksinimli çocuklar bağlamında fırsatlar, riskler ve haklar", Dr. Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya ise "Yapay zeka çağı: fırsatların parıltısı ve tehditlerin gölgesi" başlıklı sunumlar yaptı.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar da katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
